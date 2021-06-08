Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 930 человек.

Во Владимирской области на 8 июня подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Четыре человека оказались инфицированы в Ковровском, по 3 - в Александровском и Петушинском, по 2 - в Собинском, Кольчугинском, Камешковском и Вязниковском районах. По одному пациенту с ковидом прибавилось в Меленковском, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском, Селивановском, Судогодском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 930 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7748 случаев во Владимире, 4107 - в Гусь-Хрустальном районе, 3729 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.