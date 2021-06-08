Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняла заявление с осуждением властей Украины за исключение русского и других народов из числа коренных. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) должны дать оценку соблюдения прав человека в этой стране, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняла заявление с осуждением властей Украины за исключение русского и других народов из числа коренных. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) должны дать оценку соблюдения прав человека в этой стране, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.Президент Украины Владимир Зеленский в мае внес в Верховную Раду законопроект, который выделяет в качестве коренных лишь крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих в Крыму. Государственная Дума назвала происходящее "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов".Депутаты ГД на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняли заявление с осуждением действий официального Киева."Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 % населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 %) и молдаван (0,54 %), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", – говорится в принятом ГД документе.ПАСЕ и ОБСЕ следует назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему, сказал Вячеслав Володин. Европейские страны не могут поддерживать режим, позволяющий процветать национализму и фашизму, подчеркнул председатель ГД. Недопустимость такой политики должны понимать и власти США, указал спикер.По словам Володина, Россия отделяет граждан Украины от властей, допускающих геноцид своего народа. Западу интересны только природные ресурсы и территория страны, самих украинцев США и Европа рассматривают как дешевую рабочую силу, сказал спикер.Россия же рассматривает украинцев как братский народ, права которого нужно защищать вне зависимости от национальности, подчеркнул председатель Госдумы. Он также призвал к наказанию виновных за трагедию в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.