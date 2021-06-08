Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности для регионов замещать коммерческие кредиты бюджетными. Поправки позволят снизить долговую нагрузку субъектов Федерации, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности для регионов замещать коммерческие кредиты бюджетными. Поправки позволят снизить долговую нагрузку субъектов Федерации, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.На большую долговую нагрузку регионов обратил внимание президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. До 2029 года задолженность субъектов будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, сказал глава государства.Поправки позволят снизить долговую нагрузку на субъекты Федерации, создадут дополнительные условия для их развития, подчеркнул Володин. "У регионов появится новый инструмент развития – инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объем инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — пояснил спикер.Неперспективных регионов быть не должно, напомнил председатель ГД слова президента. Принятый законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Федерации, сказал Володин.Поправки позволят регионам сэкономить 217,1 миллиарда рублей только в 2021 году. Предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета переносится с 1 октября на 15 сентября текущего года, срок рассмотрения изменений увеличивается с 25 до 30 дней.Принятые меры ускорят доведение средств до регионов, уверен Володин. "Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — резюмировал спикер.