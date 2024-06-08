Гребень антициклона сформирует во Владимирской области пониженное атмосферное давление
Гребень...
Гребень антициклона сформирует во Владимирской области пониженное атмосферное давление
Гребень антициклона будет контролировать погоду в 33 регионе. В такой ситуации синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.
В воскресенье, 9 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +22°С.
Скорость западного ветра составит 2-3 м/с.
Показатель влажности - 61%.
В темное время суток ожидайте отметку на столбиках термометра +17 °С.
В Гидрометцентре прогнозируют слегка пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 9 июня:
На Руси верили: если на рассвете очень душно, то обязательно дождь пойдет; много кузнечиков – к засухе; если дождевые червяки из земли выползли, то ясная погода на грозу переменится.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений