Гребень антициклона сформирует во Владимирской области пониженное атмосферное давление Гребень...

Гребень антициклона сформирует во Владимирской области пониженное атмосферное давлениеГребень антициклона будет контролировать погоду в 33 регионе. В такой ситуации синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.В воскресенье, 9 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +22°С.Скорость западного ветра составит 2-3 м/с.Показатель влажности - 61%.В темное время суток ожидайте отметку на столбиках термометра +17 °С.В Гидрометцентре прогнозируют слегка пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.Народный прогноз на 9 июня:На Руси верили: если на рассвете очень душно, то обязательно дождь пойдет; много кузнечиков – к засухе; если дождевые червяки из земли выползли, то ясная погода на грозу переменится.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений