Операцию провели ивановские полицейские, задержание связано с фактом растраты бюджетных средств во время работы чиновника в Ивановской области.

Ивановские полицейские в Коврове задержали чиновника в связи с фактом крупной растраты бюджетных средств при капремонте ивановского кинотеатра "Современник" в 2019 году.Об этом сообщает Управление МВД России по Ивановской области. На оперативном видео на сайте 37.мвд.рф видно, что сотрудники СОБРа входят в квартиру, и находящийся там неодетый мужчина затем дает показания.По данным Briefs, речь идет о министре архитектуры и строительства Владимирской области Александре Батурине. В 2019 году он работал в Ивановской области, исполняя обязанности начальника регионального департамента строительства и архитектуры.Как уточняет ивановское УМВД, чиновник, исполнявший обязанности начальника департамента, принял и распорядился оплатить в 2019 году работы по капремонту ивановского кинотеатра, тогда как подрядчик не выполнил условия государственного контракта.Ущерб бюджету Ивановской области полиция оценивает не менее чем в 12 млн рублей, считая, что речь о растрате в крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Подписавший акт приёмки работ знал об отсутствии положительного заключения государственной экспертизы по проведённому ремонту, сообщает УМВД.Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанного в Коврове.При этом на официальном сайте министерства архитектуры и строительства Владимирской области на момент написания новости Александр Батурин значился как глава министерства.