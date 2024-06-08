Озеро Широха признано самым чистым во Владимирской области В пресс-службе Правительства региона...

Озеро Широха признано самым чистым во Владимирской областиВ пресс-службе Правительства региона сообщили, что по данным лабораторного анализа, озеро Широха признано самым чистым в 33 регионе.Водному объекту присвоен статус государственного памятника природы регионального значения. Здесь растёт реликтовое растение - полушник озёрный. Оно занесено в Красную книгу.В сосновых борах, окружающих озеро, ранней весной можно встретить цветки прострела раскрытого (сон-травы), а на берегах самого озера произрастает хищное растение — росянка обратнояйцевидная.Также оно является местом гнездования и остановок во время пролёта водоплавающих птиц — кряква, чирки, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок.Из рыб здесь обитают окунь, щука, плотва и некоторые другие виды.Фото: Памятник природы «Меленковские озера» - ГБУ ВО «Дирекция ООПТ»