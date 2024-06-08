Об этом рассказали представители регионального Управления ГИБДД.

Под Суздалем автобус столкнулся с «Нивой». Об этом рассказали представители регионального Управления ГИБДД.Авария случилась сегодня, 8 июня, в 6:10 на 258 километре трассы Р-132. Виновником стал 64-летний водитель автобуса, который стал разворачиваться в неположенном месте и влетел в легковушку, за рулём которой сидел 60-летний мужчина.В происшествии пострадал водитель «Нивы» и его пассажирка 58 лет. Оба сейчас госпитализированы, а сотрудники Госавтоинспекции начали проводить проверку.