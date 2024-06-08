Об этом сообщили представители регионального Правительства.

В мае во Владимирской области мальчиков родилось больше, чем девочек. Об этом сообщили представители регионального Правительства.Так, всего в прошлом месяце на свет появилось 670 детей – 321 девочка и 349 мальчиков. От общего числа 34% новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стало 35% младенцев, «последующими» – 31% детей.Популярными именами для сильного пола стали Александр, Михаил и Матвей. Для девочек же – Ева, София и Виктория.