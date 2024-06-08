Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области в телеграм-канале.

В Вязниках появится новый сквер. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Правительства Владимирской области в телеграм-канале.Место притяжения начнут строить рядом с центральной площадью. Обновление пространство стало реальностью благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».Сейчас работы здесь в полном разгаре. В сквере будет смонтировано современное уличное освещение, появится пергола с качелями, дорожки будут выложены брусчаткой, установлены лавочки, а в центре появится арт-объект в виде сердца», – сообщили представители власти.