Владимирцам объяснили, что такое буллинг, и как помочь ребенку В школе дети социализируются,...

Владимирцам объяснили, что такое буллинг, и как помочь ребенкуВ школе дети социализируются, учатся выстраивать отношения в коллективе. К сожалению, не всегда все складывается «гладко». Родители болезненно реагируют на конфликты, в которые вовлечен его ребенок. В проекте «Роскачество» объяснили, что такое буллинг, и как помочь ребенку, если его задирают.Буллинг – это систематическое издевательство над человеком, травля, публичные оскорбления (в том числе — в интернете), угрозы, применение насилия и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство.Что делать родителю, чей ребенок подвергается травле?Родители часто оказываются в неоднозначной ситуации, так как боятся, что если начнут разбираться, то это усугубит ситуацию. Но активные действия помогают решить проблему.Для начала родителям стоит разобраться в ситуации и попытаться решить конфликт мирно - через администрацию школы. В первую очередь следует обратиться к учителю, а если это не приносит результата — к завучу или к директору школы.Необходимо собрать доказательства того, что ребенка травят (записи видео, скриншоты сообщений, если есть и т.д.). Если доходит до физического ущерба, обязательно нужно обращаться в травмпункт и фиксировать все травмы.Как защитить ребенка по закону?Первое действие родителей — оформление заявления, которое нужно составлять в двух экземплярах: один передается директору, второй - остается у родителей.Директор должен разобраться в ситуации и привлечь к ответственности сотрудников (если в конфликте задействован учитель) или принять меры к ученикам, их родителям (если травят дети).Если ваше заявление все же игнорируют или ответ вас не устраивает, необходимо обращаться в более высокие инстанции — комиссию по делам несовершеннолетних управы района, инспектору по делам несовершеннолетних, в Департамент образования и, наконец, в прокуратуру.Каким может быть наказание для виновника?Все зависит от ситуации, чем она серьезнее, тем серьезнее будет мера пресечения:- Оскорбление, унижение могут привести к штрафу в размере 3000 — 5000 рублей (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).- Оскорбление, унижение, совершенные публично (в том числе, в интернете), - штрафу 5000 — 10000 рублей.- Доведение до самоубийства несовершеннолетнего (к сожалению, могут быть и такие ситуации) уже влечет уголовную ответственность — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (ст. 110 УК РФ).Учителя, администрация, другие родители часто могут отрицать сам факт буллинга. Поэтому важно собирать доказательства и не упускать даже самые мелкие нюансы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений