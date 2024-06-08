Владимирцев предупредили о новом варианте коронавируса «FLiRT» Роспотребнадзор выявил в России 178...

Владимирцев предупредили о новом варианте коронавируса «FLiRT»Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FliRT. Название связано с мутацией в генетическом коде штаммов. Ученые отмечают, что большой опасности они не представляют.В проекте «Санитарный щит России» рассказали о характерных симптомах для заболевания:- Лихорадка,- Кашель,- Заложенность носа (или насморк),- Боль в горле,- Потеря вкуса (или обоняния).В России впервые за 2,5 месяца федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19. За неделю с 13 по 19 мая в стационары попали на 34,6% больше пациентов, чем неделей ранее.Представитель Роспотребнадзора назвал такой рост спрогнозированным. По его словам, он связан с большим количеством контактов между людьми в майские праздники.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений