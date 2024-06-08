Инициатором выступили активисты регионального отделения Российского Красного Креста и проекта «Сдать вещи ПРОСТО».

Во Владимире откроется гуманитарно-вещевой центр для нуждающихся граждан. Инициатором выступили активисты регионального отделения Российского Красного Креста и проекта «Сдать вещи ПРОСТО».Получать одежду смогут малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи погибших военных и семьи, где есть инвалиды. Работать центр будет раз в месяц, каждого 10-го числа, с обеда, но даты могут меняться.Любой человек сможет принести свои старые вещи для тех, кому они нужны. Принимается одежда, игрушки и различная утварь – кухонная или домашняя. Адрес места: Электрозаводская, 1.