8 июля в 13:00 пройдет брифинг об актуальной ситуации с короновирусом в регионе с участием представителей Администрации области и Роспотребнадзора, на котором будут озвучены предложения о ..

8 июля в 13:00 пройдет брифинг об актуальной ситуации с короновирусом в регионе с участием представителей Администрации области и Роспотребнадзора, на котором будут озвучены предложения о новых ограничениях в сфере гостеприимства и услуг.Как сообщили в Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области, принимаемые решения снова не обсуждены с бизнесом, не проработаны меры поддержки, нет понимания их влияния на экономические процессы нашей сферы.«Приглашаем Вас на Открытое собрание Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области, а также представителей сферы услуг и развлечений», - сообщили в организации.На собрании предлагается обсудить рекомендуемые рпн ограничения и выработать общую позицию по вводимым ограничениям, написать Открытое письмо на имя губернатора Владимирской области с позицией бизнес-сообщества области.Собрание состоится в 13:00 в Белом зале РЦ «АМАКС-Золотое кольцо».Количество мест ограничено.Соблюдение всех антиковидных правил обязательно.«Кто не сможет присутствовать лично, выскажите свою позицию в своих соцсетях, а также каналах обратной связи администрации области», - призывают в ассоциации.