Экс-участница группы Верасы разразилась гневной отповедью. Анжелика Агурбаш выдала очень личный факт своей биографии.

Экс-участница группы "Верасы" разразилась гневной отповедью. Анжелика Агурбаш выдала очень личный факт своей биографии.Знаменитая певица белорусского происхождения не раз падала в грязь лицом, но при этом оставалась бойкой и упрямой. Помимо развода с мужем, судов и остросоциальных протестов, был в ее жизни просто невыносимый период — школьные годы. В юности Анжелика Агурбаш махнула на учебу рукой и получила аттестат с кучей троек.Журналисты узнали об этом обстоятельстве, когда разговаривали с артисткой на публике. Звезда не сдержала эмоций из-за воспоминаний о ненавистном 11 классе. снял ее речь на видео."Я не могла дождаться, когда наступит тот счастливый день, когда я проснусь и мне больше никогда не надо будет идти в школу", — заявила разъяренная Анжелика Агурбаш.Во время интервью знаменитость закатила скандал, обвинив в травле педагогов современности. По ее мнению, далеко не все преподаватели ведут себя адекватно. Анжелика Агурбаш считает, что многие учителя срываются на детях из-за своих комплексов, которые не имеют отношения к знаниям учеников.Между тем портал напоминает, что в школах хотят ввести золотой стандарт: единые программы по всем предметам. К счастью, Анжелика Агурбаш может спать спокойно — за парту на шестом десятке лет ее отправлять никто не собирается.