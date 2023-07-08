Рассказываем, почему именно Пётр и Феврония почитаются как покровители семьи.

Об истории жизни и любви муромского князя Петра и простолюдинки из Рязанской области Февронии рассказал иерей Свято-Троицкого храма г. Мурома отец Артемий Крылов:«Главный источник, из которого мы знаем об их жизни - «Повесть о Петре и Февронии Муромских», написанная в конце 1540-х годов. Это один из наиболее выдающихся памятников древнерусской литературы XVI века. Повесть была составлена в связи с канонизацией Петра и Февронии на церковном соборе 1547 года в качестве местночтимых святых.День их памяти - 8 июля. А 25 декабря 2012 года Священный Синод установил ещё одно празднование святым — в воскресенье перед 19 сентября - перенесение их мощей в 1992 году.По сказанию, за несколько лет до княжения муромлянин Пётр убил огненного змея и от его крови заболел проказой. Никто не мог его излечить от неё. Во сне князю было открыто, что это может сделать дочь бортника, крестьянка, Феврония из деревни Ласково в Рязанской земле. Феврония вылечила Петра, и он женился на ней.Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню-простолюдинку. Начались гонения, на двух кораблях чете пришлось отплыть по Оке.Без князя в Муроме началась смута, и вскоре бояре попросили князя с женой вернуться. В дальнейшем молодая княжна сумела заслужить любовь горожан.В преклонном возрасте, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть в один день, и завещали положить их тела в одном гробу. Так и произошло. С 1992 года мощи находятся в открытом доступе для поклонения в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме».