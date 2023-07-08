У наших звезд разные вкусы по всем фронтам, и на литературу тоже. Поэтому Дни.ру поинтересовались, чьи книги выбирает Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Диана Арбенина и другие знаменитости.

У наших звезд разные вкусы по всем фронтам, и на литературу тоже. Поэтому "Дни.ру" поинтересовались, чьи книги выбирает Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Диана Арбенина и другие знаменитости.Светская жизнь полна ярких впечатлений и ответственных мероприятий. Повседневные задачи и рабочие проекты отнимают много сил. Досуг с хорошей книгой в руке — это радость для звезды шоу-бизнеса, которая поддерживает интеллектуальный уровень.Зная, какой писатель запал человеку в душу, можно сделать о нем шокирующие выводы. Знаменитости не всегда соответствуют образу, который транслируют с экранов ТВ и глянцевых обложек.Секс-символ российского шоу-бизнеса Стас Костюшкин сообщил, что его фаворит в мире литературы — Эдвард Радзинский. По словам певца, произведенияроссийского историка он может перечитывать вновь и вновь, как в первый раз.Диана Арбенина с самого детства в восторге от книг, которые написал Владислав Крапивин. В честь героя повести "Трое с площади Карронад" она назвала своего сына Артема.А покойный артист Сергей Пускепалис признавался, что для него самый близкий сердцу писатель — Николай Лесков. Да-да, тот самый гений русского слова, чьи произведения проходят в школе — "Очарованный странник", "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда".Покорив шоу-бизнес, Светлана Бондарчук не стала скрывать, как сильно обожает творчество Владимира Набокова. "Это тот автор, книги которого я могу порекомендовать всегда, люблю его читать, перечитывать, слушать и переслушивать", — делилась светская львица.Ольга Бузова с гордостью твердила о приязни к великому классику — Федору Достоевскому. Причем литературный багаж поп-дивы не заканчивается на романе "Преступление и наказание".Кажется, российский шоу-бизнес читает книги с большим удовольствием. И не зря, ведь творчество любимого писателя льется как бальзам на душу.