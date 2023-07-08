У беркута Златы из киржачского Центра реабилитации диких птиц появился новый дом. Накануне,...

У беркута Златы из киржачского Центра реабилитации диких птиц появился новый дом.Накануне, преодолев почти триста километров, волонтеры приюта "Воронье гнездо", выпустили своего подопечного на свободу в Клязьминско-Лухском заказнике.Птицу подобрали еще прошлой осенью в Тверской области. Ослабший и истощенный молодой орел просто упал во двор дома. Владимирские зоозащитники съездили туда и забрали беркута. После курса леченияЗлата снова встала на крыло. За полгода выросла и окрепла - настолько, что для ее транспортировки в заказник потребовалось соорудить массивную "переноску".Чтобы вернуть в природу краснокнижную птицу, пришлось собрать немало документов о том, что птица здорова.Беркута выпустили у озера. Злата уверенно поднялась в воздух, уселась на дереве и еще долго осматривалась и привыкала к новому месту.Максим Сергеев, сотрудник Дирекции ООПТ Владимирской области:- Будем надеяться, что ему здесь понравится. Сколько лет он тут проживет, я не знаю. Может, он и улетит отсюда. Может, ему понравится и он останется, может, пару себе найдет. Беркут здесь только на пролете у нас до этого встречался. Были раньше сведения, что и гнездился когда-то, но вот последние годы мы не видим гнездования его, только на пролете.Видео: ВКонтакте Центр реабилитации диких птиц "Воронье гнездо"