Владимирские астрономы рассказали, какие звезды ярче всего горят в июльские ночи. Июльские ночи...

Владимирские астрономы рассказали, какие звезды ярче всего горят в июльские ночи.Июльские ночи все длиннее - самое время посмотреть на ночное небо. Что интересного там можно увидеть в это время года, рассказали во владимирском планетарии.В полночь практически в зените сияет звезда Вега - созвездие Лиры. Вместо со звездами Денеб и Альтаир они образуют яркий "летний" треугольник. А в западной части неба ярче всех сейчас горит Арктур - из созвездия Волопаса. К концу июля владимирцы смогут полюбоваться метеорами. 19-го - поток Персеиды. А 30 июля своего максимума достигнет метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея. Главное, чтобы небо было ясным.