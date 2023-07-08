Светская львица устала от такой жизни. Ксения Собчак объяснила, почему выглядит не комильфо.
Светская львица устала от такой жизни. Ксения Собчак объяснила, почему выглядит не комильфо.
Знаменитая блондинка ранним утром пустилась в откровения. Она записала свежее видео на фронтальную камеру телефона, чтобы поговорить о наболевшем. Ксения Собчак даже не стала наводить марафет, так как энергии на него совсем не осталось.
Теледива сняла себя без косметики и фотошопа, однако все же постаралась максимально скрыть лицо. Она надела бейсболку, темные очки и замоталась палантином до самых глаз.
Кажется, подъемы в шесть утра не делают ее краше. Ксения Собчак поведала, что постоянно перемещается из города в город, и это непросто выдержать. Свое физическое состояние она описала емко, но понятно.
"Вот такая вот жизнь у меня. Хочется закрыться целиком. Жесть!" — выразилась скандальная журналистка.
Напомним, ранее Ксения Собчак отреагировала на слухи о второй беременности. Сплетники всех мастей начали обсуждать якобы округлившийся живот телеведущей. В грубой форме с использованием нецензурной брани блондинка попросила от нее отвязаться.
Между тем ведущая не забывает критиковать внешность других людей. Недавно она высмеяла бирку на одежде жены Евгения Петросяна, высказалась о трансформации лица Алены Шишковой и подняла на смех Викторию Боню. Ничего необычного: Ксения Собчак в своем репертуаре.