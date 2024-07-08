Торжественная церемония награждения прошла сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Во владимирском Доме Дружбы губернатор Александр Авдеев вручил награды многодетным и крепким

Торжественная церемония награждения прошла сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Во владимирском Доме Дружбы губернатор Александр Авдеев вручил награды многодетным и крепким семьям региона. 20 семей сегодня были удостоены почётного знака «Родительская слава Земли Владимирской» и 9 семей – медали «За любовь и верность», сообщили в правительстве. Из пресс-релиза правительства области Почётным