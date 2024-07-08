Накануне Дня семьи, любви и верности в Муроме прошёл форум «Россия — семья семей», в котором принял участие депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.

Накануне Дня семьи, любви и верности в Муроме прошёл форум «Россия — семья семей», в котором принял участие депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В рамках мероприятия состоялась пленарная сессия, где обсудили необходимые меры для улучшения демографической ситуации в стране. Первостепенное внимание уделили опыту российских регионов и принятым Госдумой федеральным законам в поддержку семей с детьми.Как подчеркнул Алексей Говырин, интересны семьи нужно учитывать во всех сферах жизни, в том числе в образовании, здравоохранении, экономике...«Но я глубоко убеждён, что не только на материальном, хотя это тоже очень важно, должна строиться семья. А на любви и на взаимоуважении, на ответственном отношении к детям и матерей, и отцов. На наших традиционных ценностях», - написал в своём парламентарий и поздравил земляков с главным семейным праздником страны.«Государством многое делается для поддержки семей с детьми, для многодетных родителей. Но каждая из нас, принимая решение о рождении ребенка, становясь матерью первого, второго, третьего малыша, сталкивается со своими проблемами и переживаниями. С каждым ребенком – эти вопросы и тревоги свои. Но одно из самых важнейших условий – поддержка наших любимых мужчин, наших супругов, отцов наших детей. Тогда и у мамы будет хватать сил, любви, заботы на каждого в семье», - отметила мама троих детей, российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России, Ирина Слуцкая.