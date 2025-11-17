С 17 ноября на смотровой площадке между домами 3Г и 7 на улице Георгиевской ограничат проход из-за работ по установке памятника князю Юрию Долгорукому. Об этом предупредили в администрации

С 17 ноября на смотровой площадке между домами 3Г и 7 на улице Георгиевской ограничат проход из-за работ по установке памятника князю Юрию Долгорукому. Об этом предупредили в администрации города. Ограничение будет действовать до окончания всех строительных работ. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!