Кейт Миддлтон, будучи матерью троих детей, осознает нарастающий интерес общественности к их личной жизни. Этот фактор вызывает серьезные опасения у герцогини в связи с возможным влиянием на их будущее.

Кейт Миддлтон, будучи матерью троих детей, осознает нарастающий интерес общественности к их личной жизни. Этот фактор вызывает серьезные опасения у герцогини в связи с возможным влиянием на их будущее.В 2015 году Кейт Миддлтон начала активно заниматься фотографией и представила свои работы на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца. Это стало не просто хобби для нее, а способом защитить свою семью от навязчивого внимания папарацци. Она стала "официальным фотографом" своей семьи, чтобы контролировать изображение и защитить детей от посторонних взглядов.Интерес к жизни членов королевской семьи несет в себе определенные риски. Принц Уильям и принц Гарри, столкнувшись с негативными последствиями внимания общественности и прессы, высказывались о важности охраны частной жизни. Кейт Миддлтон видела, как это влияет на их семью, и решила действовать.Сейчас Кейт стремится к тому, чтобы поделиться определенными моментами из жизни своих детей с публикой, но делает это осторожно и по своему усмотрению. Она создает портреты и делится ими лишь по особым случаям, таким как праздники. Недавно она опубликовала портрет, посвященный дню отца, что стало еще одним шагом в защите частной жизни своей семьи.Благодаря этим усилиям дети Кейт Миддлтон не страдают от излишнего внимания общественности и сохраняют приватность. В будущем герцогиня планирует еще более активно защищать младших детей от королевских обязанностей, учитывая их непретенциозное положение в линии престолонаследия.