Дни.ру продолжает знакомить вас с миром кинематографического наследия страны. Сегодня мы погружаемся в фильмы-сказки и мультфильмы, созданные различными студиями в 70-е годы.

"Дни.ру" продолжает знакомить вас с миром кинематографического наследия страны. Сегодня мы погружаемся в фильмы-сказки и мультфильмы, созданные различными студиями в 70-е годы.Эти произведения и по сей день остаются актуальными, принося радость и позитивное летнее настроение зрителям. Уверены, что вы легко справитесь с несложными вопросами и узнаете, каким персонажем вы были бы в своей любимой киносказке. Погрузитесь в атмосферу волшебства и ностальгии, окунитесь в мир удивительных приключений и ярких образов, которые так любимы многим поколениям зрителей.