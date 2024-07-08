Начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров рассказал, какие требования...
Начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров рассказал, какие требования предъявляются к сотрудникам, заступающим на "секретную" службу
85 лет в этом году исполняется государственной Службе специальной связи. К годовщине образования ведомства владимирское управление привело в порядок свое здание - памятник архитектуры на улице Подбельского во Владимире.
Какие еще планы на юбилейный год? Какие требования предъявляются к сотрудникам, заступающим на "секретную" службу?
В интервью "Вестям" рассказал начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров.