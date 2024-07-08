Начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров рассказал, какие требования...

Начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров рассказал, какие требования предъявляются к сотрудникам, заступающим на "секретную" службу85 лет в этом году исполняется государственной Службе специальной связи. К годовщине образования ведомства владимирское управление привело в порядок свое здание - памятник архитектуры на улице Подбельского во Владимире.Какие еще планы на юбилейный год? Какие требования предъявляются к сотрудникам, заступающим на "секретную" службу?В интервью "Вестям" рассказал начальник управления спецсвязи по Владимирской области Алексей Егоров.