Обширный антициклон принесет во Владимирскую область атмосферное давление выше нормы По информации...

Обширный антициклон принесет во Владимирскую область атмосферное давление выше нормыПо информации Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры в Центральной России (и во Владимирской области) в течение недели будут превышать норму на 2-3°.Днем в отдельные дни жара может быть сильной, но ночная температура позволит отдохнуть от зноя.С запада на восток пройдет не ярко выраженный атмосферный фронт (граница между двумя воздушными массами), в его зоне местами могут отмечаться небольшие кратковременные дожди. Но так, он обойдёт наш регион стороной.Завтра — 9 июля во Владимире и во Владимирской области прогнозируется до +30°C. Преимущественно — облачно, но с прояснениями.Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.Ночью температура опустится до +20°C.Народный прогноз погоды на 9 июляНа Давида Земляничника говорили:«Если средь бела дня вьюнок закроет цветок, то к вечеру дождь «встанет» на порог»;«Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет»«В радуге преобладает желтый цвет – к ясной и тёплой погоде».Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky