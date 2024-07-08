Смотрите Вести в 14.30: в регионе в этом сезоне утонувших почти вдвое больше, чем в...

Смотрите "Вести" в 14.30: в регионе в этом сезоне утонувших почти вдвое больше, чем в предыдущемКупание "под знаком"- Спасателя не было на месте, ребенку не удалось вовремя оказать квалифицированную помощь. В регионе в этом сезоне утонувших почти вдвое больше, чем в предыдущем. А официальных пляжей всё меньше.Глинка Мариинки- Летящая на всех парусах - увертюра к опере "Руслан и Людмила". В регионе с гастролями - Мариинский театр под управлением маэстро Валерия Гергиева.Свадебный Муром- В Муроме в канун Дня семьи, любви и верности сыграли свадьбы 30 пар из разных регионов страны. Кто эти счастливчики?