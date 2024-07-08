Смотрите Вести в 9 утра: в День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями...
Смотрите "Вести" в 9 утра: в День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями народа Мордовии
Нелегальный отдых
- Водоёмы под черным флагом. Местные власти проверили популярные, но нелегальные места отдыха.
Ни пройти, ни проехать
- Спотыкаясь и падая, жители Муромцева спешат выяснить, куда вместе с дорогой пропал подрядчик.
Ах, эта свадьба!
- В День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями народа Мордовии.