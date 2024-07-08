Смотрите Вести в 9 утра: в День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями...

Смотрите "Вести" в 9 утра: в День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями народа МордовииНелегальный отдых- Водоёмы под черным флагом. Местные власти проверили популярные, но нелегальные места отдыха.Ни пройти, ни проехать- Спотыкаясь и падая, жители Муромцева спешат выяснить, куда вместе с дорогой пропал подрядчик.Ах, эта свадьба!- В День семьи, любви и верности - знакомство со свадебными традициями народа Мордовии.