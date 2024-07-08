События недели с Дарьей Давыдовой: во Владимир из Белгорода доставили единственный в России...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: во Владимир из Белгорода доставили единственный в России передвижной карильон"Отдохнули не по-детски": Незаконный летний лагерь юных спецназовцев обнаружили в Суздальском районе."Плюс тридцать три": Жители тридцать третьего региона пережили самые жаркий день за последние семьдесят лет."Искусственное бездорожье": Подрядчик пообещал жителям Муромцева асфальт вместо плит и... пропал."Зеленые ковры в снопы": В животноводческих хозяйствах региона началась кормозаготовочная кампания."Когда летать охота": Вторая в стране женщина летчик-наблюдатель кружит над Владимирской областью."Колокольный орган": Во Владимир из Белгорода доставили единственный в России передвижной карильон.