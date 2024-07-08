События недели с Дарьей Давыдовой: во Владимир из Белгорода доставили единственный в России...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: во Владимир из Белгорода доставили единственный в России передвижной карильон
"Отдохнули не по-детски": Незаконный летний лагерь юных спецназовцев обнаружили в Суздальском районе.
"Плюс тридцать три": Жители тридцать третьего региона пережили самые жаркий день за последние семьдесят лет.
"Искусственное бездорожье": Подрядчик пообещал жителям Муромцева асфальт вместо плит и... пропал.
"Зеленые ковры в снопы": В животноводческих хозяйствах региона началась кормозаготовочная кампания.
"Когда летать охота": Вторая в стране женщина летчик-наблюдатель кружит над Владимирской областью.
"Колокольный орган": Во Владимир из Белгорода доставили единственный в России передвижной карильон.