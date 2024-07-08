Эльдар Рязанов родился в Самаре, но обожал Москву. Во многих его фильмах столицы – не только место действия, но и героиня. Давайте погуляем по любимым улочкам Первопрестольной!

Эльдар Рязанов родился в Самаре, но обожал Москву. Во многих его фильмах столицы – не только место действия, но и героиня. Давайте погуляем по любимым улочкам Первопрестольной!"Я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город", – эти слова из "Служебного романа", конечно, относятся к самому режиссеру.Действующее лицо практически всех рязановских фильмов — наша столица. Москвы не было лишь в одном фильме — "Старики-разбойники".Давайте вместе вспомним любимые ленты Рязанов и уголки столицы нашей Родины. Простой вам будет по зубам!