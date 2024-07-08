Фильм Вокзал для двоих, снятый Эдьдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, считается золотой советской киноклассикой. Давайте вспомним цитаты и факты из этой ленты!

Фильм "Вокзал для двоих", снятый Эдьдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, считается "золотой" советской киноклассикой. Давайте вспомним цитаты и факты из этой ленты!1. Что не полагалось к комплексному обеду в ресторане города Заступинска?А. Салат;Б. Минеральная вода;В. Диетические блюда.2. Сколько стоил обед для проезжающих в Заступинске?А. – 2.60;Б. – 1.20;В. – 3.40.3. В какой город едет Платон Рябинин?А. – Рыбинск:Б. – Грибоедов;В. – Лермонтов.4. С кем живет официантка Вера?А. – Одна;Б. – С сыном;В. – С сыном и родителями бывшего мужа.5. Какую сумму украл на вокзале карманник у Платона Рябинина?А. – 100 рублей;Б. – 200 рублей;В. – 300 рублей.6. Что случилось с мужем "дяди Миши"?А. – Ушел к другой;Б. – Попал под "товарняк" ночью;В. – Погиб по пьянке.7. Продолжите цитату-зазывалку торговца дынями: "Подходи, народ! Свой огород!.."А. – "...Половина – сахар, половина – мед";Б. – "...Дыни выбирайте! Будет в зной вам лед!";В. – "...Дыня сама в рот идет".8. Какой сорт дынь упоминается в фильме?А. – Узбекская;Б. – Чарджуйская;В. – Таманская.9. Какой товар, кроме дынь, привозил Андрей для реализации Верой?А. – Сапоги австрийский, легкие;Б. – Куртки утепленные;В. – Французские духи.ОТВЕТЫ1 – А – Салат;2 – Б – 1.20;3 – Б – Грибоедов;4 – В – С сыном и родителями бывшего мужа;5 – Б – 200 рублей;6 – Б – Попал под "товарняк" ночью;7 – А – "Половина – сахар, половина – мед";8 – Б – Чарджуйская;9 – А – Сапоги австрийский, легкие;