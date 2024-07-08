Фильм Вокзал для двоих, снятый Эдьдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, считается золотой советской киноклассикой. Давайте вспомним цитаты и факты из этой ленты!
Фильм "Вокзал для двоих", снятый Эдьдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, считается "золотой" советской киноклассикой. Давайте вспомним цитаты и факты из этой ленты!
1. Что не полагалось к комплексному обеду в ресторане города Заступинска?
А. Салат;
Б. Минеральная вода;
В. Диетические блюда.
2. Сколько стоил обед для проезжающих в Заступинске?
А. – 2.60;
Б. – 1.20;
В. – 3.40.
3. В какой город едет Платон Рябинин?
А. – Рыбинск:
Б. – Грибоедов;
В. – Лермонтов.
4. С кем живет официантка Вера?
А. – Одна;
Б. – С сыном;
В. – С сыном и родителями бывшего мужа.
5. Какую сумму украл на вокзале карманник у Платона Рябинина?
А. – 100 рублей;
Б. – 200 рублей;
В. – 300 рублей.
6. Что случилось с мужем "дяди Миши"?
А. – Ушел к другой;
Б. – Попал под "товарняк" ночью;
В. – Погиб по пьянке.
7. Продолжите цитату-зазывалку торговца дынями: "Подходи, народ! Свой огород!.."
А. – "...Половина – сахар, половина – мед";
Б. – "...Дыни выбирайте! Будет в зной вам лед!";
В. – "...Дыня сама в рот идет".
8. Какой сорт дынь упоминается в фильме?
А. – Узбекская;
Б. – Чарджуйская;
В. – Таманская.
9. Какой товар, кроме дынь, привозил Андрей для реализации Верой?
А. – Сапоги австрийский, легкие;
Б. – Куртки утепленные;
В. – Французские духи.
ОТВЕТЫ
1 – А – Салат;
2 – Б – 1.20;
3 – Б – Грибоедов;
4 – В – С сыном и родителями бывшего мужа;
5 – Б – 200 рублей;
6 – Б – Попал под "товарняк" ночью;
7 – А – "Половина – сахар, половина – мед";
8 – Б – Чарджуйская;
9 – А – Сапоги австрийский, легкие;