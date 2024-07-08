«Траву не косят, деревья не убирают»: в Александрове приходится контролировать работу управляющих...

«Траву не косят, деревья не убирают»: в Александрове приходится контролировать работу управляющих компанийКак выяснилось, Александровской городской прокуратурой совместно с администрацией района была проведена проверка исполнения законодательства о летней уборке придомовых территорий многоквартирных домов.Увы, были зафиксированы многочисленные факты неисполнения управляющими компаниями правил благоустройства.Например, ими не убираются спиленные деревья и не производится покос травы.В итоге прокурором были возбуждены 38 дел об административном правонарушении, а руководителям управляющих компаний внесены представления.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области