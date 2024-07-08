Ушел из жизни выдающийся советский музыкант и композитор Теодор Згуряну. Ему было 85 лет.

Ушел из жизни выдающийся советский музыкант и композитор Теодор Згуряну. Ему было 85 лет.Теодор Згуряну был народным артистом Молдавии, дирижером, композитором и профессором в университете. Его смерть была объявлена министерством культуры Молдовы с ссылкой на Союз музыкантов страны.Теодор Згуряну родился 24 мая 1939 года и получил свое музыкальное образование в Педагогической школе в Калараше и в Консерватории имени Гавриила Музическу в Кишиневе, которая сейчас называется Академией музыки, театра и изобразительных искусств. Свою музыкальную карьеру он начал как методист в Доме народного творчества, а затем работал дирижером различных хоровых капелл.Згуряну создал десятки произведений различных жанров, включая оперы, симфоническую и вокально-симфоническую музыку, музыку для детских хоров, песни и инструментальные композиции. Он получил признание за свою работу, став лауреатом международных конкурсов и награжденный различными премиями и орденами.Артист был уважаемым и талантливым музыкантом, чья музыка останется в сердцах людей навсегда. Его творчество внесло значительный вклад в мировую музыкальную культуру, и его потеря ощущается как большая утрата для мирового музыкального сообщества. Вечная память великому композитору и дирижеру Теодору Згуряну.