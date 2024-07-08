Откуда пошел праздник — День семьи, любви и верности.

Иерей Свято-Троицкого храма Мурома отец Артемий Крылов рассказал историю любви князя Петра и Февронии.Первые упоминания о них зафиксированы в памятнике древнерусской литературы XVI века.«Повесть составили в честь канонизации Петра и Февронии на церковном соборе 1547 года. День памяти святых — 8 июля», — указал священнослужитель.По сказанию Петр убил огненного змея, но заболел проказой. Чудо смогла сотворить дочь бортника, крестьянка Феврония из деревни Ласково на Рязанской земле. Феврония вылечила князя. В благодарность Петр женился на девушке.Подробнее о Дне семьи, любви и верности — .