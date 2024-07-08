Подрядная организация, выполнявшая капитальный ремонт крыши одного из МКД на улице Школьной села Малышево Селивановского района, не выполнила работы в установленный контрактом срок.

Подрядная организация, выполнявшая капитальный ремонт крыши одного из МКД на улице Школьной села Малышево Селивановского района, не выполнила работы в установленный контрактом срок. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес руководителя фирмы было внесено представление. Кроме того, в отношении главного инженера возбудили административное дело. Ему назначили штраф в 115 тыс. рублей.«После прокурорского вмешательства ремонт кровли подрядной организацией завершён», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.