Сочи станет площадкой для одного из главных медиасобытий года — Форума современной журналистики Вся Россия.

Сочи станет площадкой для одного из главных медиасобытий года — Форума современной журналистики Вся Россия. В сентябре в город приедут делегации из всех 89 регионов страны, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также представители СМИ дружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Организационные вопросы форума обсудили с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым и главой департамента информационной политики Краснодарского края Галиной Навазовой. Программа обещает быть насыщенной: ведущие журналисты, блогеры и медиаменеджеры поделятся опытом, обсудят тренды и запустят новые проекты.Ожидается, что форум станет импульсом для создания патриотических и социально значимых медиаинициатив, направленных на консолидацию общества, борьбу с дезинформацией и укрепление диалога между гражданами и властью. Сочи, традиционно привлекающий внимание СМИ, вновь докажет свою роль ключевой площадки для профессионального обмена в сфере журналистики.