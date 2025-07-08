Расходы россиян после июльской индексации ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%. Для того, чтобы люди могли немного сэкономить, «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря максимальному кешбэку за оплату услуг ЖКХ.

Расходы россиян после июльской индексации ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%. Для того, чтобы люди могли немного сэкономить, «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря максимальному кешбэку за оплату услуг ЖКХ.В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов ТОП-100 российских банков по активам (на 01.05.25 г.). Результатом анализа и расчётов стал июньский рейтинг «Лучшие дебетовые карты с кешбэком за оплату услуг ЖКХ».Методика расчётов позволила ранжировать дебетовые карты не только по размеру кешбэка в категории ЖКХ. Учитывались стоимость выпуска и обслуживания пластика, размер и условия начисления процентов на остаток средств карты, лимиты на снятие наличных без комиссий и на бесплатные переводы, а также стоимость услуги sms-информирование. В расчёты включались коэффициенты, отражающие дополнительные бонусы из программ лояльности банков, включая курсы обмена баллов на рубли и величину кешбэка на все покупки. Также в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Лучшей картой для оплаты услуг ЖКХ, по версии «Выберу.ру», по итогам июня стала карта «Умная карта Мир» от Газпромбанка с кешбэком до 35% на оплату коммунальных услуг и бонусами до 20% в магазинах-партнёрах банка. На второй и третьей строчках — карта «Прибыль» Банка Уралсиб (с акцией «Год ЖКУ бесплатно!») и карта «Карта жителя Республики Татарстан» «Ак Барс» Банка с кешбэком до 20% в категории ЖКХ. Далее в рейтинге в порядке убывания продукты преимущественно ведущих региональных кредитных организаций: ОТП Банка, Кредит Урал Банка, Банка «Левобережный», ВБРР, УБРиР.«По данным ЦБ, количество дебетовых расчётных карт на руках у населения выросло по итогам I квартала 2025 года на 9,3% почти до 458 млн штук, если сравнивать с результатом годом ранее. Хотя бы одна операция с начала года совершалась по 239 млн карт. Иными словами, на каждого гражданина РФ в среднем приходится почти активные 2 карты. Но несмотря на насыщенность рынка, исследования "Выберу.ру" показывают: спрос на дебетовые карты у населения остаётся высоким. К примеру, за I квартал он прибавил 26%. Согласно нашей статистике, наибольшей популярностью летом 2025-го пользуются карты с кешбэком. Количество онлайн-запросов на такие карты по итогам июня оказалось на 43% выше, чем результат аналогичного месяца годом ранее. На наш взгляд, это связано с повышением размера кешбэка и увеличением ставок на остаток средств карточного счёта. Правда, количество банков, которые начисляют бонусы за оплату ЖКХ, за последний год не прибавилось. Банки по-прежнему массово не предлагают бонусы или скидки на этот вид платежей, хотя миллионы россиян каждый месяц гасят "коммуналку", а суммы в июльских квитанциях снова вырастут. Вместе с тем, в июле пользователям "Выберу.ру" доступно 948 предложений разных карт, включая 513 с кешбэком, в том числе за оплату ЖКХ. А наибольшее количество посещений раздела бонусных карт по итогам июня мы отметили у пользователей из двух столиц, Нижнего Новгорода, Омска, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга и Воронежа. Люди выбирали подходящий продукт на сервисе и сразу оправляли онлайн-заявки в банки», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 309 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.