Популярная актриса рассказала, сколько она зарабатывает. Финансовое положение позволяет ей делать дорогие покупки.

Популярная актриса рассказала, сколько она зарабатывает. Финансовое положение позволяет ей делать дорогие покупки.По словам Ирины, за день киносъемок она получает от ста до трехсот тысяч рублей. За неделю актерской деятельности она может заработать один, а то и два миллиона рублей. Доход зависит от стоимости проектов, в которых снимается Горбачева.На деньги за работу над ролью в сериале "Чики" звезда приобрела подержанный Land Rover. Этой иномаркой она активно пользуется для передвижения.Сначала сериал "Чики" не получил нужного финансирования и в нем актриса снималась бесплатно. Для запуска проекта ей даже пришлось вложить собственные средства.Доход Ирины не ограничен работой в кино. Хорошую прибыль ей приносят посты в Инстаграм. За каждый пост рекламного характера она получает $3000-5000 тыс.27 Июл 2020 в 4:02 PDTИрина призналась, что не гонится за легкими деньгами и отдает предпочтение качественным проектам. Звезда считает, что проработка глубоких ролей приносит гораздо большую финансовую пользу, чем быстрые способы заработка.Напомним, Горбачева заявляла о том, что съемки картины "Чики" полностью завершены. Актриса написала поклонникам, что второго сезона не будет.