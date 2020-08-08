Экс-дипломат и бывший глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало высказался о ситуации накануне выборов президента Белоруссии. Он не исключил государственного переворота.

Экс-дипломат и бывший глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало высказался о ситуации накануне выборов президента Белоруссии. Он не исключил государственного переворота.Эксперт отметил, что каждые выборы в Белоруссии не признаются западноевропейскими странами и признаются Россией. Он заявил, чтонаписал письма и обращения к руководству 35 государств, чтобы они потребовали прозрачности подсчета голосов.Цепкало допускает, что в Белоруссии возможен переворот. Он сравнил республику в 2020 году с рядом стран Латинской Америки 1970 года, когда там руководили лидеры, которые были похожи на Александра Лукашенко.Экс-дипломат отметил, что они, как и действующий президент Белоруссии, "держали свой народ в нищете, продавали национальные богатства друзьям-бизнесменам". Также Цепкало заявил, что в свое время филиппинский лидер Фердинанд Маркос во время внутреннего переворота сбежал из страны.29 Июл 2020 в 7:10 PDTПо словам оппонента Александра Лукашенко, тот тоже может, как и Маркос, просто сесть в самолет и улететь из страны, поскольку у него нет другого выхода. А сбежать ему могут помочь военные.Напомним, намечены на 9 августа. Валерию Цепкало отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента, после этого он вынужден был уехать из Белоруссии из-за угрозы ареста. Сейчас на пост главы государства претендуют пять кандидатов.