Украинский президент Владимир Зеленский пытается примерить на себя образ главного русофоба страны.

Украинский президент Владимир Зеленский пытается примерить на себя образ главного русофоба страны.Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко. По его словам, глава Украины совершенно неправильно формулирует свои мысли. По мнению эксперта, в этом Зеленский обошел даже киевского мэра Виталия Кличко.Политолог уверен: пытаясь выставить себя главным русофобом, действующий президент надеется "собрать под себя" тех избирателей, которые выступают против налаживания отношений с Россией. А это, в свою очередь, граждане, голосовавшие на выборах за экс-президента Петра Порошенко. Поэтому сейчас Зеленский предпринимает попытки вести еще более радикальную, чем у его предшественника, политику, ориентируясь на радикально настроенных в отношении Москвы избирателей.Ищенко рассказал, что на сегодняшний день около 40% украинских граждан согласны вернуть торговые отношения с Россией. 60% — против этого. Именно, ориентируясь на это настроение, Владимир Зеленский пытается стать главным русофобом Украины.Также ранее Ищенко прокомментировал сделанное Владимиром Зеленским заявление о возвращении самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева. По словам политолога, слова украинского президента — лишь попытка выдать желаемое за действительное.