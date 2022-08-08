Размер льгот зависит от региона.

Размер льгот зависит от региона.Пенсионерам в России положены скидки при оплате услуг ЖКХ. Их размер зависит от региона, а оформить заявку можно через интернет, не выходя из дома.Так, пенсионеры в Петербурге, проработавшие более 45 лет (и не менее двадцати лет в самом городе), могут получить 50%-ную скидку на ЖКХ. Те, кто старше 70 лет, получат скидку в 50% при плате за капитальный ремонт, старше восьмидесяти лет – скидку в 100%.Размеры льгот следует уточнять в МФЦ, органах социальной защиты, а также на интернет-портале Госуслуг. Москвичам удобнее всего проверять актуальную информацию на сайте mos.ru.Оформить льготы проще всего на Госуслугах. Для этого потребуются:– паспорт;– подтверждение гражданства РФ;– удостоверение пенсионера;– справка об отсутствии каких-либо долгов по ЖКХ;– право собственности на квартиру или другой документ, подтверждающий, что пенсионер живет в этой квартире;– запись из домовой книги.Скидка в индивидуальном порядке рассчитывается с первого числа месяца после подачи заявления, в результате чего снижается конечная сумма платежа за газо– и водоснабжение, электричество и капремонт.