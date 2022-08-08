На выборах муниципальных депутатов Москвы с 9 по 11 сентября в пятый раз будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Формат онлайн позволяет исключить вмешательство в выборы и фальсификацию их результатов, считают эксперты.

На выборах муниципальных депутатов Москвы с 9 по 11 сентября в пятый раз будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Формат онлайн позволяет исключить вмешательство в выборы и фальсификацию их результатов, считают эксперты.Дистанционное голосование позволяет исключить накрутку голосов в пользу определенных кандидатов, рассказал глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.Эксперт напомнил, что в прошлом году определенной критике подвергалась возможность изменить свое решение в рамках онлайн-голосования. В этом году от такой практики решено отказаться – проголосовать можно только раз и свой выбор поменять нельзя, подчеркнул политолог.По его словам, традиционное голосование создает больше возможностей для фальсификации результатов. Например, поставить две галочки и испортить бюллетень уже не получится.Все дни голосования будет работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. На каждое сообщение о нарушениях последует оперативная реакция."И надо сказать работодателям или чиновникам, которые захотят, например, заполучить себе очки какие-то, заставив своих подчиненных "правильно проголосовать": лучше не пытаться. Мы живем в мире, где есть смартфоны, интернет, соцсети. Сфотографируют, запишут — и все вылезет наружу. И последствия будут самыми жесткими", – предупредил глава штаба Вадим Ковалев.На предстоящем голосовании впервые применят электронный список избирателей. В нем учтут всех избирателей столицы вне зависимости от способа их голосования.Удобство для москвичей в том, что теперь подавать предварительную заявку на онлайн-голосование не нужно, объяснил Константин Калачев. Главным преимуществом электронного списка эксперт назвал то, что система непрерывно обновляет информацию. Раньше у членов избиркомов уходило на это много времени, а современные электоральные технологии позволяют избавить работников избирательных комиссий от лишних действий.Кроме того, исключаются ошибки при учетах из-за пресловутого человеческого фактора. "К примеру, автоматизированная система не посмотрит случайно, отвлекшись на что-либо, не в ту строку, не потеряет список открепившихся избирателей, или не перепутает написание имени (Наталью и Наталию), не перепутает двух тёзок по ФИО", – приводит слова эксперта "Царьград".Также Калачев отметил, что процесс голосования станет быстрее. В отличие от бумажного списка, поиск человека по электронной базе занимает гораздо меньше времени, пояснил аналитик.Гендиректор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин обратил внимание, что посторонние не смогут внести изменения в электронный список. Это может сделать только ответственное лицо, имеющее цифровую подпись, при этом каждое такое исправление фиксируется и хранится в отдельном файле.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru смогут участвовать в выборах муниципальных депутатов очно или дистанционно. Выбрать формат голосования можно в день выборов, предварительной регистрации не потребуется.