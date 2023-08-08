Народные приметы на 9 августа. Какое блюдо считалось традиционным в день Пантелеймона Целителя 9...

Народные приметы на 9 августа. Какое блюдо считалось традиционным в день Пантелеймона Целителя9 августа 2023 года проходит народный праздник Пантелеймон Целитель. На Пантелеймона не полагается работать. В старину считалось, что приступать к новым делам, делать что-то тяжёлое и важное в этот день нельзя, так как работа будет провальной.Святой является целителем, врачом безмездным, покровителем врачей и докторов.Что можно делать в день Пантелеймона Целителя?Сегодня – лучший день для сбора целебных трав и других полезных даров природы.9 августа прихожане шли в церковь. Пантелеймону молятся о выздоровлении, излечении болезней у себя или своих родных.Традиционными в этот день являлись пироги с капустой и другие капустные блюда. Кроме того, приступали к заготовкам на зиму.Что нельзя делать в день Пантелеймона Целителя?Нельзя проявлять равнодушие к чужим болезням, бедам и несчастьям, переживаниям, депрессии, стрессам, душевным страданиям.Не рекомендуется 9 августа считать мелочь – по примете, это действие может навлечь финансовые проблемы, решить которые не получится целый год.Сегодня не стоит давать в долг и брать взаймы.Народные приметы на 9 августа 2023 годаВечером навозные жуки летают низко над землёй — к хорошей погоде.Утки кричат и плещутся в воде — к ненастью.Иволга кричит — к дождю.Удод кричит — к осадкам.Куры роются в стоге сена, лазают по сеновалам — к хорошей погоде.Рыба вьюн хорошо и легко ловится — будет дождь.Фото pxfuel.com