Глава Владимира Дмитрий Наумов провёл рабочее совещание по вопросам грядущей реконструкции городского стадиона «Юность».

Глава Владимира Дмитрий Наумов провёл рабочее совещание по вопросам грядущей реконструкции городского стадиона «Юность». Об этом мэр сообщил в своём Telegram-канале.На месте объекта должен появиться целый спортивный комплекс с большим футбольным полем и хоккейной площадкой, навесами и трибуной. Также на стадионе планируют построить сектор для прыжков в длину, спортивно-игровую площадку и пространство для воркаута, установить информационное табло, мачты и освещение, а также оборудовать КПП.«Уверен, обновленная спортивная площадка станет популярным местом для активного отдыха и занятий спортом», - написал Дмитрий Наумов.