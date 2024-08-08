Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз.

Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз.Радостной новостью поделилась Лиза Арзамасова в своем телеграм-канале. 8 августа 29-летняя актриса родила второго ребенка от Ильи Авербуха. Звезда "Папиных дочек" опубликовала снимок из больничной палаты и лаконично подписала его. Однако пол и имя ребенка пока не раскрыла."Сегодня Счастья стало Больше!" – написала дважды мама.Напомним, что о беременности Арзамасовой стало известно не так давно, в середине весны, когда уже невозможно стало скрывать округлившийся живот.Для ее супруга это третий ребенок. Их общий первенец Лев появился на свет три года назад, тоже в августе. У Ильи Авербуха есть еще один сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Мартину уже 19 лет, и он некоторое время живет самостоятельной жизнью, отдельно от отца и его семьи. Старший отпрыск, кстати, замечательно поладил с Арзамасовой, как часто делится в своих интервью фигурист.Илья Авербух старше актрисы на 22 года. Какое-то время они скрывали свой роман, открыв завесу тайны лишь в 2020 году. Спустя три месяца они сыграли свадьбу. А вот первое знакомство состоялось, когда Лизе было всего 15 лет. Тогда, в 2010 году она принимала участие в шоу "Лед и пламень", где выступала в паре с болгарским фигуристом Максимом Ставийским и заняла в проекте второе место.