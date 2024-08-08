Артем Холодов-Панкратов погиб, выполняя воинский долг, сообщили в группе «Типичные Меленки». Мужчина вел свой блог в «Дзене», он назывался «Движ в недвиж». Там он сообщал, что раньше работал в

Артем Холодов-Панкратов погиб, выполняя воинский долг, сообщили в группе «Типичные Меленки». Мужчина вел свой блог в «Дзене», он назывался «Движ в недвиж». Там он сообщал, что раньше работал в Сочи риелтором. В 2022 году Артем Холодов-Панкратов переехал в Вязники. Он начал заниматься строительством, отделкой квартир и грузоперевозками. Неизвестно, когда бизнесмен принял решение отправится в зону