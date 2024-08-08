На начало августа 2024 года 216226 тысяч лицевых счетов было зарегистрировано в Личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс».

На начало августа 2024 года 216226 лицевых счетов было зарегистрировано в Личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Это в 1,1 раз больше, чем на начало января 2024 года.Через дистанционные сервисы потребители могут произвести оплату без комиссии, используя систему быстрых платежей и передавать показания из любой точки, где есть Интернет. Кроме того, в Личном кабинете можно оперативно узнать начисления за тепло, электричество и горячую воду, оформить доставку электронной квитанции, получить архив квитанций за последние 3 года, задать интересующие вопросы, а также передать показания приборов учета.Энергосбытовая компания постоянно работает над улучшением функционала и расширением возможностей онлайн-сервиса. В частности, опубликованы новые и более удобные формы подачи обращений, добавлена возможность вложить в обращение фото из галереи мобильного телефона или сделать фото «в моменте» подачи обращения.Зарегистрироваться и оценить возможности Личного кабинета можно по ссылке. Также Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства. Скачать мобильную версию можно по ссылкам: Google play, App Store, набрав название приложения «ЭнергосбыТ+».Реклама.