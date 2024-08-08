Фальшивые пятитысячные купюры во Владимире: как «гастролёры» из Подмосковья попались на сбыте...

Фальшивые пятитысячные купюры во Владимире: как «гастролёры» из Подмосковья попались на сбыте поддельных денег?В 2020 году 31-летний фигурант, вместе с двумя сообщниками (один из которых уже был осужден за сбыт поддельной наличности), осуществляли сбыт фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей в сетевых магазинах города Владимира. Для этого они специально приезжали в региональную столицу из Подмосковья.Злоумышленники использовали поддельные деньги для оплаты небольших покупок, а сдачу получали настоящими купюрами. Всего сообщники сбыли 8 фальшивых банкнот.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области задержали жителя Московской области – одного из троих фигурантов. Полицейские сняли злоумышленника с автобуса, следовавшего рейсом «Москва — Нальчик» и доставили его во Владимирскую область.«Расследование уголовного дела, возбужденного следователем следственного отдела УМВД России по городу Владимиру по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», продолжается», - уточняют в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: ГТРК "Владимир"