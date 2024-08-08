В выходные ожидается до +22 градусов.

С 9 по 11 августа в Суздале пройдут масштабные мероприятия, приучроенные к празднованию 1000-летия. Город был основан в 1024 году как столица Ростово-Суздальского княжества на Руси.Запланированы мастер-классы, ямарки, концертные программы и выступления артистов первой величины. В Суздаль приедет Дима Билан. Ранее мы опубликовали . Какая погода будет в предстоящие выходные?По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 августа, с 9 до 15 часов ожидается слабый дождь. В остальное время будет малооблачная погода. Температура воздуха днем составит до ]=19 градусов, вечером — до +15 градусов.Днем в субботу, 10 августа, снова могут выпасть слабые осадки — до 0,1 миллиметра воды за час. Северо-западный ветер усилится до семи метров в секунду. Днем прогнозируют от +17 до +22 градусов.В воскресенье, 11 августа, слабый дождь ожидается вплоть до 21.00. В дневные часы температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, вечером — до +15.Ранее мы опубликовали во Владимирской области.