Закрыл глаза на недоделки подрядчика и поехал на отдых в Сочи. Как сообщают сразу два ведомства, Следком и ФСБ, в получении взятки обвиняется начальник Управления автомобильных дорог

Закрыл глаза на недоделки подрядчика и поехал на отдых в Сочи. Как сообщают сразу два ведомства, Следком и ФСБ, в получении взятки обвиняется начальник Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области. Глава Владупрадора – Михаил Климов. Как нам подтвердил собственный источник в правоохранительных органах, речь идет именно о нем. По предварительным данным, госучреждение в 2022 году